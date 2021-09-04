سیاسة

الكاظمي يستقبل وزير الداخلية السعودي

ضبط الحدود بين البلدين وتبادل الخبرات الأمنية
author_image آريان ابراهيم شوكت
الكاظمي يستقبل وزير الداخلية السعودي
الكاظمي يستقبل وزير الداخلية السعودي
العراق

أربيل (كوردستان 24)-بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت،4 أيلول (سبتمبر) 2021 مع وزير الداخلية السعودي، التعاون الأمني بين العراق والمملكة العربية السعودية، وسبل تطوير العلاقات بين بغداد والرياض في مختلف المجالات الأمنية.

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مانصه "استقبل اليوم السبت، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود".

وقال بيان مكتب الكاظمي، أن اللقاء بحث "التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، في مختلف المجالات الأمنية، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات الأمنية، وكلّ ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين".

 

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