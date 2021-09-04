صحة كوردستان تسجل 12 حالة وفاة و442 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)-أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان عن طريق بيان لها عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم السبت 4 ايلول(سبتمبر) 2021 .

وقالت وزارة الصحة في بيانها ان مختبراتها قد سجلت 442 اصابة جديدة بالفيروس خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بينما تماثل 2128 مريضا للشفاء مؤكدا ان عدد الوفيات قد وصل الى 12 حالة وفاة.

وأشارت صحة كوردستان الى قيام مختبراتها باجراء 6687 فحصا طبيا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية وبهذا العدد يصل اجمالي عدد الوفيات في اقليم كوردستان من بداية انتشار الفيروس لغاية اليوم الى 5453 حالة وفاة بالوباء اضافة الى 299335 اصابة بالفيروس وتماثل 259224 شخص مريض للشفاء منذ انتشار الوباء وحتى اليوم وقيام المختبرات الصحية في الاقليم باجراء 2893250 فحصا طبيا للمرضى.