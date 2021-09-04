مجتمع

تأجيل دوام الجامعات العراقية الى مابعد الانتخابات البرلمانية

تعطيل اي اعمال او دوام في يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات
author_image آريان ابراهيم شوكت
تأجيل دوام الجامعات العراقية الى مابعد الانتخابات البرلمانية
تأجيل دوام الجامعات العراقية الى مابعد الانتخابات البرلمانية
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد المستشار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي علاء عبد الحسن في تصريح صحفي لوسائل الاعلام، عن تعطيل اي اعمال او دوام في يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة

وان وزارته ترتأي ان يكون بدء الدوام في الجامعات بعد الانتخابات ،، موضحا أن الوزارة اتخذت قراراتها بشأن الدراسات العليا بناء على الطاقة الاستيعابية للجامعات، وبالتالي فإن أعداد الطلبة المقبولين ستحاكي الحاجة الفعلية أو الطاقة الاستيعابية للجامعا

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحديد موعد جديد لدوام طلبة الجامعات لتجنب موعد الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين المقبل.

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