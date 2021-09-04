اقتصاد

مالية الاقليم تفند ادعاءات باطلة بخصوص رواتب متقاعدي الدرجات الخاصة

نشر معلومات مفبركة وغير صحيحة في بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي
author_image آريان ابراهيم شوكت
مالية الاقليم تفند ادعاءات باطلة بخصوص رواتب متقاعدي الدرجات الخاصة
مالية الاقليم تفند ادعاءات باطلة بخصوص رواتب متقاعدي الدرجات الخاصة
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- في توضيح لها بخصوص رواتب المتقاعدين للدرجات الخاصة, قالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان, ان الوزارة تفند مانشر من ادعاءات باطلة وتصريحات مزيفة غير مسؤولة باسم الوزارة في بعض المواقع الالكترونية

او مواقع التواصل الاجتماعي, بخصوص رواتب الدرجات الخاصة من فئة المتقاعدين. وقالت الوزارة في بيانها ان الوزارة, تفند هذه المعلومات والتصريحات الغير صحيحة, والتي صدرت عن أشخاص غير مسؤولين تحت عبارة (قال مصدر في وزارة المالية) ونشر معلومات مفبركة وغير صحيحة, في بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي, عن رواتب المتقاعدين من الدرجات الخاصة.

واوضحت وزارة المالية" ان وزارة المالية في الاقليم وبدافع المهنية العالية في عملها, لم ولن تقوم بنشر المعلومات عن متقاعدي الدرجات الخاصة, في المواقع الغير معروفة أو على الفيسبوك لذا ننوه وليعلم الجميع ان الدافع, والغرض من نشر هذه المعلومات المفبركة الغير صحيحة والبعيدة كل البعد عن عمل ومهنية الوزارة هو لاغراض سياسية ولتشويه للحقائق ولاشيء غير ذلك.  

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