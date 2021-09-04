سیاسة

قاسم الاعرجي: استئناف الاجتماعات الخاصة بالحوار الاستراتيجي بين العراق و واشنطن

لا توجد أية جولة أو جلسة أخرى للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن
author_image آريان ابراهيم شوكت
قاسم الاعرجي: استئناف الاجتماعات الخاصة بالحوار الاستراتيجي بين العراق و واشنطن
قاسم الاعرجي: استئناف الاجتماعات الخاصة بالحوار الاستراتيجي بين العراق و واشنطن
العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت،4 أيلول(سبتمبر) 2021 أن اجتماعا سيعقد بعد أيام للجان الفنية الخاصة بالحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية.

وقال الأعرجي في تصريح صحفي إن هدف الاجتماع هو "تنفيذ مخرجات الحوار للجولة الرابعة"، مضيفا أنه "لا توجد أية جولة أو جلسة أخرى للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، في 26 يوليو الماضي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال واشنطن قواتها إلى العراق.

وأوضح البيان المشترك للجولة الرابعة من "الحوار الاستراتيجي" بين بغداد وواشنطن أن العلاقة العسكرية بين الطرفين سوف تنتقل بالكامل إلى دور خاص بالتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. كما أشار البيان إلى أنه لن تكون هناك قوات أمريكية تقوم بدور قتالي في العراق، بنهاية يوم 31 ديسمبر 2021.

 

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