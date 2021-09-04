صحة وبیئة

الصحة العراقية تعلن عن وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر

انطلقت وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كوردستان
author_image آريان ابراهيم شوكت
الصحة العراقية تعلن عن وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر
الصحة العراقية تعلن عن وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت،4 أيلول(سبتمبر) 2021 عن وصول دفعات جديدة من اللقاح المضاد لوباء كورونا من شركة فايزر الامريكية المنشأ.

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية العراقية، في بيان لها اليوم إن "شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر الامريكية، وصلت اليوم، إلى البلاد".

وأضافت الشركة، أنه " تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقلها، حيث انطلقت وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كوردستان".

ووفقاً لفريق الخبراء الاستراتيجي، فإن لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 القائم على تقنية الرنا المرسال لقاح مأمون وفعال. وتتمثل الأولوية في تطعيم العاملين الصحيين المعرّضين بشدة لخطر العدوى، ويليهم الراشدون الأكبر سناً، قبل البدء في تمنيع بقية السكان.

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