الامم المتحدة: لبنان واقع أليم وآفاق مبهمة

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت دراسة حديثة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة لغربي آسيا (الإسكوا) عن تفاقم الفقر في لبنان إلى مستويات مخيفة في غضون سنة واحدة فقط، مشيرة إلى أن الفقر أصبح يطال 74 في المائة تقريبا من مجموع سكان البلاد.

وقالت الإسكوا، في الدراسة التي نشرتها، تحت عنوان (الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة)، أن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد تصل إلى 82 في المائة من السكان، إذا تم أخذ أبعاد أوسع في الاعتبار، مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة، حسبما أفاد المكتب الاعلامي للأمم المتحدة.

وقالت اللجنة الإقليمية، في بيان، إن هذه الدراسة تأتي بعد عام من إصدارها تقديرات حول ارتفاع معدّلات الفقر في لبنان في عام 2020، والتي أشارت إلى أن الفقر طال 55 في المائة من السكان تقريبا، بعد أن كان 28 في المائة منهم يعانون من الآفة في عام 2019.

ووفقا للبيانات الحديثة الواردة في الدراسة الجديدة، تشير الإسكوا إلى تضاعف نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد بين عامي 2019 و2021 من 42 في المائة إلى 82 في المائة.