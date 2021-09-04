بهدف تنمية طاقات الشباب.. مؤسسة كوردستان24 ترعى مؤتمرا شبابيا تفاعليا

أربيل (كوردستان 24)- برعاية مؤسسة كوردستان24 الاعلامية تنعقد في مدينة أربيل, العاصمة يوم غد الاحد5 أيلول(سبتمبر) 2021 أعمال مؤتمر "قوة بقاء الشباب" من قبل مجموعة من المنظمات الشبابية, المختصة في هذا المجال.

وافاد المنظمون للمؤتمر, ان الغرض من انعقاد المؤتمر هو مساعدة فئة الشباب من خلال توفير فرص العمل لهم واعطائهم قروضا مالية, بشكل منظم خاصة للشباب الراغبين بالعمل, ممن يتوفر لديهم الطاقات والمواهب الخاصة والامكانات, التي تؤهلم لادارة المشاريع الصغيرة والهدف من البرنامج هو تشجيع فئة الشباب, والشابات للسعي الى العمل.

وتنطلق اعمال الكونفرانس في الساعة 10.5 صباحا يوم غد الاحد 5 أيلول, حيث يلقي محافظ اربيل اوميد خوشناو في مراسيم الافتتاح كلمة ترحيب بالسادة الحظور وضيوف المؤتمر, معلنا بدأ أعمال المؤتمر ومن ثم كلمة منظمي الكونفرانس كما تقدم في الكونفراس كلمة برلمان وحكومة اقليم كوردستان.

ومن المقرر ان يشارك في حلقات جلسات المؤتمر, كل من مساعد رئيس حكومة اقليم كوردستان, للشؤون المالية ريباز حملان و رئيس هيئة الاستثمار في الاقليم, الدكتور محمد شكري وسلمى فاتح رئيسة لجنة الثقافة والشباب ومجوعة اخرى من الشخصيات, ذات العلاقة باعمال المؤتمر.