سیاسة

بعد ثلاثة اسابيع من عودة طالبان... الحركة أرجأت اعلان حكومة جديدة

على خلفية تضارب الأنباء بشأن التطورات الميدانية في بنجشير
author_image آريان ابراهيم شوكت
بعد ثلاثة اسابيع من عودة طالبان... الحركة أرجأت اعلان حكومة جديدة
بعد ثلاثة اسابيع من عودة طالبان... الحركة أرجأت اعلان حكومة جديدة
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- بسبب التطورات الميدانية في ولاية بنجشير أرجأت حركة طالبان مجددا إعلان حكومة جديدة في أفغانستان،

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين في طالبان تأكيدهما أن الحركة رغم التوقعات لن تصدر اليوم السبت أي إعلان بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد قرابة ثلاثة أسابيع من عودتها إلى الحكم. وقال مصدر في حركة طالبان إن الإعلان عن حكومة جديدة سيكون الأسبوع المقبل.

وقالت وكالة "رويترز" ووكالة Pajhwok الأفغانية أن رئيس المكتب السياسي للحركة عبد الغني برادر سيترأس الحكومة الجديدة وأن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، ونائب رئيس مكتبها السياسي شير محمد عباس ستانيكزاي من المتوقع أن يتولا مناصب عليا في الحكومة.

ويأتي ذلك على خلفية تضارب الأنباء بشأن التطورات الميدانية في بنجشير التي لا تزال آخر ولاية أفغانية لم تسقط بعد في قبضة طالبان. وأفادت مصادر في طالبان أمس بأن الحركة أحكمت سيطرتها على عموم الولاية، لكن "جبهة المقاومة الوطنية" التي تتخذ من بنجشير معقلا لها نفت صحة هذه الأنباء.

ودققت طالبان اليوم بياناتها السابقة، موضحة أنها تسيطر الآن على أربع مناطق في بنجشير وتواصل تقدمها نحو مركز الولاية. وأكد مصدر في طالبان لـرويترز أن القتال مستمر في بنجشير لكن تقدم الحركة تباطأ بسبب الألغام الأرضية المزروعة على الطريق المؤدية إلى مركز الولاية مدينة بازارك ومقر حاكم الولاية.

غير أن مصادر موالية لـ"جبهة المقاومة" تصر على أن قواتها نفذت تراجعا تكتيكيا وتمكنت من استدراج مجموعة كبيرة من قوات طالبان إلى وادي بنجشير ثم حاصرتها هناك وألحقت بها خسائر كبيرة.

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