السفير التركي في بغداد: أردوغان يعتزم اجراء زيارة خاصة الى العراق

أربيل (كوردستان 24)- خلال استقباله السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناني بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت،5 أيلول(سبتمبر) 2021 المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة،

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناني، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأنقرة، وفي جميع المجالات".

وأكد الأعرجي خلال البيان، على " أهمية أن يتفهم الجانب التركي وضع العراق الخاص، فيما يتعلق بملف المياه، معرباً عن أمله في أن " تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين".

من جانبه أكد السفير التركي لدى بغداد، أن "رئيس بلاده رجب طيب أوردوغان، يعتزم القيام بزيارة خاصة إلى العراق"، لافتا إلى أن "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة أيضا".