اقتصاد

لمواجهة الجفاف:محافظة أربيل تشرع ببناء سدود مائية في حدود المحافظة

نحاول تسريع العمل في انجاز المشاريع قبل حلول الشتاء
author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- باشرت محافظة اربيل بتنفيذ 141 مشروع خدمي في حدود المحافظة وذلك في اطار الاعتماد على ميزانية تنمية المحافظات والتي تشمل أيضا كافة الاقضية والنواحي والقرى التابعة للمحافظات.

وفي هذا الصدد تفقد محافظ اربيل اوميد خوشناو برفقة نائب محافظ اربيل مسعود كارش مجموعة من المشاريع الخدمية المتعلقة بقطاع الصحة ومشاريع مكافحة الجفاف. وقال نائب محافظ أربيل مسعود كارش لكوردستان24 " قدر الامكان نحاول تسريع العمل في انجاز المشاريع قبل حلول الشتاء".

ومن المشاريع المقررة انجازها بناء مركز صحي في ناحية كوركوسك في وقت كان اهل المنطقة في حاجة ماسة لوجود هذا المركز الصحي. وبهذا الصدد قال مدير عام صحة اربيل الدكتور دلوفان محمد " استمعنا الى معاناة المواطنين وحاجتهم الماسة الى وجود مركز صحي يلبي حاجاتهم الصحية ونحاول تسريع العمل لانجاز المشروع بأقصى فترة ممكنة. كما وعدنا المواطنين بتوفير سيارة اسعاف للمركز".

وفي ناحية قوشتبة الاعمال مستمرة لانجاز سدود مائية ضرورية لمواجهة الجفاف والتي تستفيد منها 15 قرية في حدود المنطقة وقامت محافظة اربيل بتخصيص مبلغ 6 مليار دينار لانجاز مجموعة مشاريع خدمية اخرى في المنطقة.

وتعقيبا على هذا الموضوع قال نائب محافظ أربيل" نحن الان بصدد انجاز 5 سدود مائية في محافظة اربيل الاولى في قرية (فاتاوة) في ناحية حرير والسد الثاني والثالث في حدود قضاء شقلاوة والاخيرة في قضاء سوران باستثناء السد المائي في ناحية قوشتبة".

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