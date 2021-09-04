الدفاع التركية: غارة جوية تسفر عن مقتل سبعة مسلحين من حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها اليوم السبت،4 ايلول (سبتمبر) 2021 عن مقتل 7 من مسلحي حزب العمال الكوردستاني في جبل كارا في حدود محافظة دهوك بينهم قياديين في حزب العمال.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيانها، "على استمرار قتالها ضد الإرهاب بحزم وإصرار كبيرين، لافتة أن القوات المسلحة التركية وجهت ضربة قاسية جديدة على مقرات حزب العمال الكوردستاني".

وأضاف البيان أن القوات الجوية التركية تمكنت من قتل 7 عناصر من مسلحي حزب العمال الكوردستاني في منطقة كارا، بينهم قياديين

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أنه يوجد بين هؤلاء القتلى ما يدعى بمسؤولي التشكيلات النسائية، ومسؤول الأكاديميين، ومسؤول مدرسة الاغتيالات، ومسؤول العلاقات العامة في حزب العمال..