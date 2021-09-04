كوردستان على خطة التعافي الاقتصادي...وزير الثروات الطبيعية: أسعار البنزين تنخفض

أربيل (كوردستان 24)- منذ تسلم مهامها في ادارة الحكومة باشرت الكابنة التاسعة في حكومة اقليم كوردستان, وبهمة واصرار الى تنفيذ الاصلاحات الضرورية في كافة القطاعات الحيوية, في الاقليم و بشكل عملي.

وتعتبر وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم من الوزارات الحيوية النشطة, باعتبارها الشريان الرئيسي لخزينة الحكومة, من الناحية المالية وارتباط عمل وانتاج الوزارة بتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين, بشكل وثيق خاصة في مجال المحروقات.

وفي آخر تصريح له لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم, أبدى وزير الثروات الطبيعية في الاقليم كمال اتروشي, تفاؤله ازاء مستقبل هذه الثروة الحيوية في كوردستان.

وأثناء حديث الوزير حول أسعار البنزين في الاقليم قال أتروشي" اتفقنا مع بغداد على تجهيز الاقليم, والقرار صدر هناك بهذا الخصوص, بقي فقط الاتفاق على وضع آلية مناسبة لتجهيز الاقليم, بالبنزين ونحن نسارع الخطى بهذا الاتجاه, وممثل حكومة الاقليم في بغداد على تواصل مستمر لانجاز هذه الخطوة".

اما بخصوص توزيع النفط الابيض على المواطنين, فقد طمأن وزير الثروات الطبيعية المواطنين, بانهم سيباشرون قريبا بتوزيع النفط الابيض في الاقليم, وبالذات بحلول شهر تشرين الاول من العام الحالي.

وفيما تتعلق بالعلاقات الثنائية بين حكومة الاقليم والحكومة العراقية, قال كمال أتروشي: يوجد تقارب جيد بيننا وبين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية, وتوصلنا الى تفاهمات جيدة خاصة في مجال تبادل الخبرات, والكفاءات وفتح الدورات للكوادر العاملة في هذا المجال, ونحن الان بصدد توجيه الدعوة لوزير النفط العراقي لزيارة اقليم كوردستان, والاطلاع على سير الامور في القطاع النفطي في اقليم كوردستان.