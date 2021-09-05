سیاسة

متحدث الحزب الديمقراطي الكوردستاني يفند مزاعم حزب العمال الكوردستاني

عليهم أن يوضحوا لشعب كوردستان ماذا يفعل مسلحو حزب العمال الكوردستاني في منطقة خليفان
author_image آريان ابراهيم شوكت
متحدث الحزب الديمقراطي الكوردستاني يفند مزاعم حزب العمال الكوردستاني
متحدث الحزب الديمقراطي الكوردستاني يفند مزاعم حزب العمال الكوردستاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- فند المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد ادعاءً لمركز اعلامي تابع لحزب العمال الكوردستاني باسم (HPG) زعم أن سبعة مقاتلين تابعين لحزب العمال الكوردستاني  قد قتلوا من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة خليفان.

وأوضح الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد في توضيح للرأي العام, ان الغرض من نشر هذه الادعاءات المفبركة الغير صحيحة هو للتستر على جرائمهم واخطائهم وتصرفاتهم الغير قانونية, وتجاوزاتهم اللامعقولة تجاه اقليم كوردستان.

وأضاف محمود محمد" نود اعلام الجميع ونسترعي انتباههم  أن هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة والغرض من نشره هو لتشويه الحقائق والتستر على جرائمهم وتجاوزاتهم تجاه اقليم كوردستان".

وتابع المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني سائلا حزب العمال الكوردستاني: عليهم أن يوضحوا لشعب كوردستان ماذا يفعل مسلحو حزب العمال الكوردستاني في منطقة خليفان؟ وما هي صِفَة تواجدهم هناك؟ وما علاقتهم بالمنطقة؟.

متحدث الحزب الديمقراطي الكوردستاني

محمود محمد

 4 أيلول 2021

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