رئيس البرلمان الأردني يصل أربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل قبل قليل رئيس البرلمان الاردني عبد المنعم عودات، الى مطار أربيل الدولي، على رأس وفد رسمي.

وقال مراسل كوردستان 24 هوشمند صادق ان عودات سيجتمع خلال زيارته مع قادة كوردستان لبحث عدد من القضايا المشتركة.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس البرلمان الاردني مع رئيس اقليم كوردستان ورئيس حكومة الاقليم ومع الرئيس مسعود بارزاني، لبحث العلاقات بين إقليم كردستان والأردن والتعاون بين الجانبين.

وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن عبد المنعم عودات سيشرح اهداف زيارة اقليم كوردستان في مؤتمر صحفي.

والأردن من البلدان التي تربطها علاقات تاريخية باقليم كوردستان، ولا سيما الرئيس بارزاني. وإلى جانب ذلك، فإن الأردن لديه قنصلية في إقليم كوردستان، ويسعى لتحسين العلاقات وزيادة التعاون بين الجانبين.

وصل عبد المنعم عودات، رئيس البرلمان الأردني، إلى العاصمة العراقية بغداد يوم السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021 في زيارة والتقى بالمسؤولين العراقيين.