سیاسة

وزير التربية السوري: لا مانع لتدريس اللغة الكوردية في المدارس الحكومية

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قال وزير التربية السوري دارم الطباع ان الحكومة السورية لا تمانع تدريس اللغة الكوردية في المدارس الحكومية كإحدى اللغات المحلية، مشيرا الى ان تعليم اللغة الكوردية والاعتزاز بهذه اللغة، لا يؤثران على الجانب الوطني.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن دارم لدى سؤاله عن واقع الطلبة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية اليوم الأحد، قوله "المدارس هي ملك للدولة ولا يحق لأحد أن يفرض فيها نظاما تعليميا غير النظام التعليمي الوطني".

وتابع "اذا كانت هناك رغبة في تعلم اللغات المحلية فهذا متاح فكما نعلم في مدارس الأرمن لغتهم في ساعتين وكذلك اللغة الآشورية والشركسية يمكن كذلك للاخوة الأكراد أن يتعلموا لغتهم في ساعتين".

واضاف "وهذا حق مشروع وهي لغة محلية نعتز بها كما نعتز بكل اللغات في سوريا وهذا لا يؤثر اطلاقا على الجانب الوطني في العملية التعليمية".

وخلال عهود الحكومات السورية وخصوصا منذ تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي لمقاليد السلطة في سوريا، تم منع الحديث باللغة الكودية وتعليمها اضافة الى تطبيق العديد من السياسات الاستثنائية بهدف إنكار ومحو الوجود الكوردي في سوريا.

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