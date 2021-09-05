سیاسة

الاعلام الرسمي للاتحاد الوطني يرد بقوة على حزب الاتحاد الديمقراطي

والاحسن لآلدار خليل وحزب الاتحاد الديمقراطي تخصيص مساعيهم لحلحلة مشاكل شعبنا في المناطق الكوردية في سوريا
author_image آريان ابراهيم شوكت
الاعلام الرسمي للاتحاد الوطني يرد بقوة على حزب الاتحاد الديمقراطي
الاعلام الرسمي للاتحاد الوطني يرد بقوة على حزب الاتحاد الديمقراطي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- رد الاعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني عن طريق مصدر متحدث في مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني على تصريحات آلدار خليل عضو هيئة الرئاسة المشتركة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" .

وقال المصدر في مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني أن تصريحات آلدار خليل تعتبر تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني في وقت يعلم القاصي والداني ويعلم حزب الاتحاد الديمقراطي عن حجم التضحيات و المساعدات المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الى الحزب المذكور.

واكد الاتحاد الوطني ان شكوك آلدار خليل في مواقف الاتحاد الوطني الكوردستاني مبنية على مواقف غير مسؤولة وهذه المواقف الغير مسؤولة لاتثنينا عن مسيرتنا النضالية والاحسن لآلدار خليل وحزب الاتحاد الديمقراطي تخصيص مساعيهم لحلحلة مشاكل شعبنا في المناطق الكوردية في سوريا بدل التدخل في شؤون الداخلية للاحزاب الكوردستانية الاخرى.

 

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