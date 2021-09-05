سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي رئيس تحالف الفتح

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة اقليم كوردستان تعزية هادي العامري تحالف ال

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 5 أيلول (سبتمبر) 2021، اتصالاً هاتفياً مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري لتقديم التعازي في وفاة ثلاثة من أبناء شقيقه إثر حادث حريق مؤسف ببغداد.

وأعرب رئيس الحكومة عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس تحالف الفتح وأسرته الكريمة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم والديهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

وعبّر رئيس تحالف الفتح عن تقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على عزائه ومواساته، كما قدم له الشكر على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

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