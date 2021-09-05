كمال أتروشي : ملف النفط ليس سهلا ونعمل للتوصل لاستراتيجية مشتركة مع بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان كمال أتروشي، ان ملف النفط ليس سهلاً مشيرا الى ان حكومة الاقليم تعمل بكل طاقاتها للتوصل الى استراتيجية مشتركة مع الحكومة الاتحادية.

وجاءت تصريحات أتروشي خلال حوار شامل أجرته دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، بشأن المسائل المتعلقة بالبنزين والنفط الأبيض في إقليم كوردستان والعلاقة مع بغداد بهذا الصدد.

وقال أتروشي ان "التشكيلة الوزارية (الكابينة) التاسعة لحكومة إقليم كوردستان ‏اعتمدت على أساس الإصلاح والشفافية والعدالة للارتقاء بالخدمات، وفي هذا الإطار وضع السيد رئيس الوزراء خطة خاصة ‏فتحت الطريق أمام كل الوزارات لتشارك في تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة التي تحدثت عنها، والتي تكون أساس البرنامج الحكومي للكابينة التاسعة."

واضاف "تسلمت الوزارة منذ سبعة أشهر، ولحسن الحظ، حققنا الكثير من الإيجابيات والتغييرات المهمة، ونخطط الآن لتحقيق خطط استراتيجية أكبر، ونستطيع أن ندير ملف الثروات الطبيعية لهذا البلد على نحو جيد جداً بالعمل على أساسين، وهما تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين في كوردستان، وتسويق وبيع منتجاتنا للخارج وتدويل ملف الثروات الطبيعية للإقليم".

وأشار اتروشي الى انه يعمل بكل جهد لتطوير الوزارة، والسيطرة الكاملة على نفقات إنتاج النفط والغاز وبناء علاقات واضحة وآمنة ومهنية مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور العراقي.

وأكد ان ملف النفط ليس سهلاً، لافتا الى أن الوزارة تبذل جهودها للتوصل الى استراتيجية مشتركة مع الحكومة الاتحادية لضمان عدالة كاملة على أساس المبادئ ‏الدستورية الثابتة وعلى أساس الاحتياطي العام للعراق وعدد سكان الإقليم وضمان مستقبل إقليم كوردستان ودراسة احتياجات الإقليم فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والطاقة والإمكانات المالية والاقتصادية وخطة التنمية وتطويرها. كل هذه المواضيع هي جزء مهم جداً في الاستراتيجية العامة لوزارة الثروات الطبيعية.