ارتفاع حصيلة هجوم داعش قرب كركوك الى 12 ضحية

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر امني في الحكومة الاتحادية اليوم الأحد 5 أيلول (سبتمبر) 2021 عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الشرطة الاتحادية بعد قتال مع عناصر من تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت خلية الاعلام الامني العراقية في بيان لها على موقع "تويتر" إن الاشتباكات وقعت في ناحية الرشاد التابعة لمحافظة كركوك، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. ومن جانب آخر أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك إلى 12 ضحية.

وقال المصدر الامني لوسائل الاعلام العراقية إن " هجوم عناصر داعش على اللواء 19 الفوج 2 في الشرطة الاتحادية في قرية "تل سطيح" التابعة لناحية الرشاد في كركوك ارتفع إلى 12 ضحية"، مشيرا إلى إصابة ثلاثة عناصر آخرين.