لتطوير الواقع الخدمي اكثر في ثاني اكبر مدن كوردستان .. تنفيذ مشاريع شبكات المياه في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- قرر وزير البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان ساسان عوني بتخصيص وصرف مبلغ مالي قدره اكثر من 499 مليون دينار عراقي لتأسيس شبكات المياه النظيفة والصرف الصحي لازقة وشوارع قاطع (8) في محلة (آبلاخ) في مدينة السليمانية ثاني اكبر مدن اقليم كوردستان.

ووقع وزير البلديات والسياحة في حكومة الاقليم ساسان عوني على كتاب الموافقة لصرف مبلغ (499) مليون و(254) ألف و(690) دينارعراقي لاجل تاسيس وتنفيذ مشاريع خدمية في السليمانية بحيث تتحمل بلدية السليمانية نسبة 15% من نفقات المشروع بالاعتماد على وارداتها الذاتية.

جدير بالذكر أنه حسب تعليمات وقوانين وزارة البلديات في الاقليم ولغرض تنفيذ المشروع يتم البدء والمباشرة بتنفيذ مشاريع شبكات المياه النظيفة والصرف الصحي لازقة وشوارع قاطع (8) في محلة (آبلاخ) في مدينة السليمانية.