سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل رئيس البرلمان الاردني ويبحثان العلاقات بين الجانبين

author_image سوار أحمد
الرئيس بارزاني ورئيس البرلمان الأردني عبد المنعم عودات
الرئيس بارزاني ورئيس البرلمان الأردني عبد المنعم عودات
کوردستان الرئيس مسعود بارزاني عبد المنعم عودات اقليم كوردستان الأردن

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد، رئيس البرلمان الاردني عبد المنعم العودات، حيث تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات بين الجانبين.

ووصل صباح اليوم الأحد، رئيس البرلمان الاردني عبد المنعم العودات، الى مطار أربيل الدولي على رأس وفد رسمي، ومن المقرر أن يجتمع مع قادة كوردستان لبحث عدد من القضايا المشتركة، وكان في استقباله رئيس برلمان كردستان وعدد من البرلمانيين.

وقال العودات فى بيان صحفي عقب وصوله الى اربيل " خلال هذه الزيارة سنبحث المصالح المشتركة بين الاردن وحكومة اقليم كوردستان وكذلك سنتوصل الى مذكرة تفاهم بين الجانبين".

واضاف "لدينا علاقة تاريخية مع إقليم كوردستان، وكانت العلاقات دائما في أعلى مستوى".

والأردن من البلدان التي تربطها علاقات تاريخية باقليم كوردستان، ولا سيما الرئيس بارزاني. وإلى جانب ذلك، فإن الأردن لديه قنصلية في إقليم كوردستان، ويسعى لتحسين العلاقات وزيادة التعاون بين الجانبين.

وصل عبد المنعم العودات، رئيس البرلمان الأردني، إلى العاصمة العراقية بغداد يوم السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021 في زيارة والتقى بالمسؤولين العراقيين.

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