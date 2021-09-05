سیاسة

إطلاق نار على أحد مرشحي تحالف عزم في بغداد

نطالب القوات الأمنية بتقديم المخربين للعدالة ومحاسبة الجهات الداعمة لهم
author_image آريان ابراهيم شوكت
إطلاق نار على أحد مرشحي تحالف عزم في بغداد
إطلاق نار على أحد مرشحي تحالف عزم في بغداد
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  تعرض أحد المرشحين، في قائمة تحالف عزم اليوم الأحد 5 أيلول 2021 إلى إطلاق نار في قضاء أبو غريب بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال تحالف عزم في بيان لهم ان "محمود القيسي احد مرشحينا التابع لحزب المسار المدني تعرض إلى اطلاق وابل من الرصاص في منطقة العويسات- الشهداء- قضاء أبو غريب قبل ان تلوذ المجموعة بالفرار". وأضاف البيان، أننا "ندين هذا الفعل الجبان، ونطالب القوات الأمنية بتقديم المخربين للعدالة ومحاسبة الجهات الداعمة لهم".

ويضم تحالف عزم عدة أحزاب سياسية من المحافظات العراقية، وتم تشكيله بعد إقرار قانون الانتخابات الأخير الذي قسم المحافظات على شكل دوائر انتخابية. وأيد تحالف عزم أن يتم إجراء انتخابات مبكرة، ولهذا سعى لتشكيل هذا التحالف، كي يستطيع دخول الانتخابات ضمن الدوائر الانتخابية التي أقرت خلال قانون الانتخابات.

إطلاق نار على أحد مرشحي تحالف عزم في بغداد
إطلاق نار على أحد مرشحي تحالف عزم في بغداد

 

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