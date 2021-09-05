مجموعة تابعة "للاتحاد الديمقراطي" تنفذ هجوما على مكتب المجلس الوطني الكوردي بالدرباسية

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي سليمان أوسو، ان مجموعة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي نفذت هجوما على مكتب المجلس الوطني الكوردي في مدينة الدرباسية بشمال شرق سوريا.

ونشر أوسو على صفحته في فيسبوك "عمل إرهابي جبان.. أقدمت مجموعة ملثمة تابعة لـ pyd فجر هذا اليوم على إلقاء قنبلة على مكتب المجلس الوطني الكوردي بالدرباسية، وأسفر عن تحطم واجهات المكتب وكل مقتنياته".

وقال شهود ان مجموعة مكونة من ثلاثة اشخاص قامت بكسر قفل الباب الساعة الثالثة فجرا وإلقاء قنبلة صوتية لداخل المكتب، ثم لاذوا بالفرار.

وفي الوقت نفسه أفاد شهود عيان لكوردستان 24 انه تم كسر قفل مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا في الدرباسية وكتابة شعارات مسيئة عليه.

ولم يتسن لكوردستان 24 التواصل مع المسؤولين في حزب الاتحاد الديمقراطي للتعليق على الحادثتين.