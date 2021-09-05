سیاسة

مجموعة تابعة "للاتحاد الديمقراطي" تنفذ هجوما على مكتب المجلس الوطني الكوردي بالدرباسية

author_image سوار أحمد
سوریا المجلس الوطني الكوردي الدرباسية حزب الاتحاد الديمقرا

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي سليمان أوسو، ان مجموعة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي نفذت هجوما على مكتب المجلس الوطني الكوردي في مدينة الدرباسية بشمال شرق سوريا.

ونشر أوسو على صفحته في فيسبوك "عمل إرهابي جبان..  أقدمت مجموعة ملثمة تابعة لـ pyd  فجر هذا اليوم على إلقاء قنبلة على مكتب المجلس الوطني الكوردي بالدرباسية، وأسفر عن تحطم واجهات المكتب وكل مقتنياته".

وقال شهود ان مجموعة مكونة من ثلاثة اشخاص قامت بكسر قفل الباب الساعة الثالثة فجرا وإلقاء قنبلة صوتية لداخل المكتب، ثم لاذوا بالفرار.

وفي الوقت نفسه أفاد شهود عيان لكوردستان 24 انه تم كسر قفل مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا في الدرباسية وكتابة شعارات مسيئة عليه.

ولم يتسن لكوردستان 24 التواصل مع المسؤولين في حزب الاتحاد الديمقراطي للتعليق على الحادثتين.

س

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف