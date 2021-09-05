أمن

عمليات أمنية استباقية في بغداد تسفر عن اعتقال مطلوبين

ضمن الخطط الاستباقية الموضوعة من قبل قيادة عمليات بغداد
author_image آريان ابراهيم شوكت
عمليات أمنية استباقية في بغداد تسفر عن اعتقال مطلوبين
عمليات أمنية استباقية في بغداد تسفر عن اعتقال مطلوبين
العراق

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الاعلام الامني،التابعة لقيادة عمليات بغداد اليوم الأحد،5 أيلول 2021 عن تنفيذ عمليات امنية استباقية في العاصمة العراقية بغداد اسفرت عن اعتقال مطلوبين وضبط أسلحة واعتدة ومواد مخدرة في مناطق مختلفة من بغداد.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان لها انه "ضمن الخطط الاستباقية الموضوعة من قبل قيادة عمليات بغداد والتي تهدف لتأمين العاصمة وباشراف الفريق الركن قائد عمليات بغداد،

نفذت قوة مشتركة من اللواء (55) فرقة المشاة السابعة عشر عملية بحث وتفتيش في منطقة الرضوانية (المقالع) والمناطق المحيطة بها جنوبي بغداد، لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عصابات داعش وتفويت الفرصة على من تسول له نفسه تعكير صفو الأمن بالتزامن مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين".

ومن ناحية اخرى، واصلت القوات الامنية العراقية في "قاطعي الكرخ والرصافة تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش وملاحقة فلول الإرهاب والجريمة، حيث تمكنت من القاء القبض على (12) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بالإضافة الى ضبط كمية من المواد المخدرة وأدوات تعاطي، وحجز عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية".

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