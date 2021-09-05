رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من حزب الشعب الجمهوري التركي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 5 أيلول (سبتمبر) 2021، وفداً من حزب الشعب الجمهوري التركي (CHP) برئاسة نائب رئيس الحزب أوغوز كان ساليجي.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا.

ونقل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري تحيات رئيس الحزب كمال كليتشدار اوغلو لرئيس الحكومة، معرباً عن سعادته بقيام وفد كبير من حزب الشعب الجمهوري بزيارة إلى إقليم كوردستان للمرة الأولى، وقال: "إن هدفنا من هذه الزيارة هو توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا وإبداء رأي حزب الشعب الجمهوري التركي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن تركيا جارة وبلد مهم في المنطقة والعالم، وأكد أن إقليم كوردستان عامل للاستقرار في المنطقة ويسعى دائماً لإقامة أفضل العلاقات مع تركيا التي تجمع على أرضها قوميات متعددة وأدياناً ومكونات مختلفة وهو علامة ثرائها.