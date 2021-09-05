جنرال امريكي: أفغانستان على حافة الانزلاق نحو حرب أهلية

أربيل (كوردستان 24)- قال الجنرال الامريكي مارك ميلي رئيس هيئة الأركان العسكرية في القوات الأمريكية المشتركة ، إن أفغانستان يمكن أن تكون على حافة الانزلاق لحرب أهلية.

وقال الجنرال الامريكي ميلي يوم أمس السبت لشبكة فوكس نيوز الامريكية في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: " تقديري العسكري أنه من المرجح أن تتطور الظروف لحرب أهلية". مضيفا " لا أعلم إذا كانت طالبان ستتمكن من تعزيز سلطتها وترسيخ الحكم".

وشدد الجنرال الامريكي مارك ميلي على أن مثل هذا التطور، قد يدفع بدوره الجماعات الارهابية لاستغلال فراغ السلطة في أفغانستان. وقال إن الخوف من أن "يعيد تنظيم القاعدة نفسه، وأن يوسع متطرفو تنظيم داعش نفوذهم، أو أن ينتشر عدد آخر كبير من الجماعات الإرهابية".

وقال: "يمكن رؤية ظهور جديد للإرهاب من تلك المنطقة العامة خلال 12 أو 24 أو 36 شهراً،

وسنراقب ذلك".