سیاسة

جنرال امريكي: أفغانستان على حافة الانزلاق نحو حرب أهلية

تقديري العسكري أنه من المرجح أن تتطور الظروف لحرب أهلية
author_image آريان ابراهيم شوكت
جنرال امريكي: أفغانستان على حافة الانزلاق نحو حرب أهلية
جنرال امريكي: أفغانستان على حافة الانزلاق نحو حرب أهلية
العالم

أربيل (كوردستان 24)- قال الجنرال الامريكي مارك ميلي رئيس هيئة الأركان العسكرية في القوات الأمريكية المشتركة ، إن أفغانستان يمكن أن تكون على حافة الانزلاق لحرب أهلية.

وقال الجنرال الامريكي ميلي يوم أمس السبت لشبكة فوكس نيوز الامريكية في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: " تقديري العسكري  أنه من المرجح أن تتطور الظروف لحرب أهلية". مضيفا " لا أعلم إذا كانت طالبان ستتمكن من تعزيز سلطتها وترسيخ الحكم".

وشدد الجنرال الامريكي مارك ميلي على أن مثل هذا التطور، قد يدفع بدوره الجماعات الارهابية لاستغلال فراغ السلطة في أفغانستان. وقال إن الخوف من أن "يعيد تنظيم القاعدة نفسه، وأن يوسع متطرفو تنظيم داعش نفوذهم، أو أن ينتشر عدد آخر كبير من الجماعات الإرهابية".

وقال: "يمكن رؤية ظهور جديد للإرهاب من تلك المنطقة العامة خلال 12 أو 24 أو 36 شهراً،
وسنراقب ذلك".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف