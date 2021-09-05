الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من حزب الشعب الجمهوري التركي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاحد 5 أيلول (سبتمبر) 2021 في صلاح الدين وفداً رفيعا من حزب الشعب الجمهوري التركي (CHP) برئاسة نائب رئيس الحزب أوغوز كان ساليجي والوفد المرافق له.



وخلال اللقاء نقل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي (CHP) أوغوز كان ساليجي تحيات رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار اوغلو الى الرئيس مسعود بارزاني معربا عن سعادتهم بزيارة اقليم كوردستان ومؤكدا ان الديمقراطية هي البديل الوحيد لتطور شعوب المنطقة والعيش بسلام ووئام.



كما اكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي خلال اللقاء على اهمية مكانة اقليم كوردستان في العراق و المنطقة متمنيا للجانبين المزيد من تطور العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين. ومن جانبه رحب الرئيس مسعود بارزاني بالوفد الزائر معربا عن سعادته لزيارة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي (CHP) أوغوز كان ساليجي والوفد المرافق له الى اقليم كوردستان.



وقال الرئيس بارزاني في اللقاء ان مصير شعوب المنطقة هو العيش معا بسلام تحت مظلة الاخوة والتعايش السلمي وحل المشاكل بالحوار والتفاهم الاخوي وعدم انكار المقابل والاستفادة من أخطاء و تجارب الماضي المريرة وخدمة السلام وروح الاخوة بين شعوب المنطقة.

كما جرى في اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة والانتخابات العراقية المقبلة.



وحضر اللقاء كل من فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وكل من زعيم علي وجعفر ايمينكي أعضاء المكتب السياسي للحزب وهوشيار سويلي مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكوردستاني.