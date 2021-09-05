اقتصاد

لتطوير وتحسين واقع الخدمات في اربيل: تخصيص 380 مليون دينار لتنمية قطاع المياه

تأسيس 14 مشروع خدمي في قطاع المياه النظيفة في اربيل العاصمة
author_image آريان ابراهيم شوكت
لتطوير وتحسين واقع الخدمات في اربيل: تخصيص 380 مليون دينار لتنمية قطاع المياه
لتطوير وتحسين واقع الخدمات في اربيل: تخصيص 380 مليون دينار لتنمية قطاع المياه
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- في اطار تطوير وتحسين وتنمية مشاريع المياه النظيفة الصالحة للشرب في مدينة اربيل العاصمة قررت وزارة البلديات والسياحة في اربيل بصرف مبلغ أكثر من 380 مليون دينار بواقع تأسيس وتنفيذ 14 مشروع خدمي في قطاع المياه في اربيل.


واعلنت وزارة البلديات والسياحة في اقليم كوردستان عن قيامها بصرف مبلغ بكلفة 380 مليون و 477 ألف 50 دينار بتقدير صرف نسبة 17% على نفقة واردات مديرية ماء ومجاري اربيل لغرض تأسيس 14 مشروع خدمي في قطاع المياه النظيفة في اربيل العاصمة.


ويتم صرف المبلغ لغرض تطوير شبكات المياه وتبديل الانابيب القديمة وشراء مواد التنظيف المعقمة واعادة تاهيل المشاريع من جديد بواقع اكثر تطورا من السابق من حيث تقديم الخدمات بشكل أفضل في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.  
 
 

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