كوردستان تسجل 17 وفاة وأكثر من 1600 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الأحد، تسجيل 1679 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير يومي للوزارة ان اربيل سجلت 576 اصابة، والسليمانية 804، دهوك 181، حلبجة 42، كرميان 76.

وتماثلت 2127 حالة للشفاء وفق ما أعلنت وزارة الصحة في تقريرها.

وأكدت الوزارة تسجيل 17 حالة وفاة، 4 منها في أربيل و6 في السليمانية و5 في دهوك و2 في كرميان.

وبلغ اجمالي الاصابات في عموم الاقليم 301014 اصابة، شفي منها 261351، فيما توفي حتى الآن 5470 شخصا.