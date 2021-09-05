مصادر تركية: لقاء مرتقب بين رئيس المخابرات التركية ورئيس الامن الوطني السوري في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- حسب مصادر تركية من المقرر أن يلتقي رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الأمن الوطني السوري علي مملوك، في بغداد، قريباً.

وأكد رئيس دائرة المخابرات العسكرية الأسبق إسماعيل حقي بكين، ما تناقلته تقارير إعلامية تركية بشأن اللقاء المرتقب، الذي جاء الحديث عنه للمرة الأولى على لسان مصادر قريبة من الأمن العراقي، ووصفه بأن سيكون "بداية لعملية جديدة".

ونقلت صحيفة "تركيا" القريبة من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، عن بكين قوله: "بسبب تمزق العلاقات التركية - السورية في منتصف عام 2011، بعدما اندلعت الحرب الأهلية في سوريا، تكبد الطرفان، التركي والسوري، خسائر مادية ومعنوية كبيرة".

وأضاف بكين، وهو نائب رئيس حزب "الوطن" التركي اليساري الذي يترأسه دوغو برنتشيك، الذي يبدي تقارباً مع حكومة إردوغان خلال السنوات الأخيرة، وسبق له الكشف عن لقاءات بين وفود من الحزب والرئيس السوري بشار الأسد وكبار مساعديه، وكذلك عن لقاءات بين مسؤولين بجهازي مخابرات البلدين بالمناطق الحدودية،

وفي إيران، على مدى السنوات الأربع الماضية، أن " العملية التي تم تنفيذها من خلال دول وسيطة مثل روسيا وإيران لسنوات عدة، لم يكن لها معنى كبير". وتابع أن العملية التي بدأت مع فيدان ستعيد بالتأكيد تنشيط قنوات الدبلوماسية والسياسة، مضيفاً: "سيبدأ عهد جديد"،

مشيراً إلى أن النقاط الرئيسية للقاء ستتناول نشاط "حزب العمال الكردستاني"، الذي تنظر تركيا إلى "وحدات حماية الشعب" الكوردية أكبر مكونات "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) على أنها امتداد له في سوريا، وقضية المهاجرين السوريين إلى جانب الأوضاع في المناطق القريبة من الحدود التركية، لا سيما إدلب.

ولفت بكين إلى أنه يجب تقييم لقاء بغداد المرتقب في إطار محاولات تحسين العلاقات مع دول عربية، وأكد أن "خطوات أقوى بكثير ستتبع لقاء بغداد".

المصدر: النهار العربي