بريطانيا تفتح تحقيقا في تسريب خطة مراسم وفاة الملكة اليزابيث الثانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت بريطانيا عن فتح تحقيق عاجل في تسريب الخطة التي تحدد المراسم الرسمية المنتظرة حال وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وقال مصدر في الحكومة البريطانية أن الوثيقة المعروفة بـ"جسر لندن" وزعت على كبار الشخصيات السياسية وموظفي الخدمة المدنية بعد أشهر من وفاة دوق أدنبرة الأمير فيليب، تحسباً لوفاة الملكة صاحبة الـ95 عاماً. وفقا لصحيفة تيلغراف البريطانية.

وأشار المصدر أن الوثيقة المسربة والمنشورة في موقع مجلة "بولتيكو" قديمة ولا تحوي البنود المحدثة الخاصة بوباء كورونا، والخطط الأمنية بشكل دقيق، مثل كيفية نقل نعش الملكة، وتنكيس الأعلام والتحية بالأسلحة النارية ودقيقة صمت وطنية، وإلقاء الملك تشارلز خطابا في السادسة مساء يوم الوفاة،

لكنها تكشف تفاصيل الاستجابة الرسمية للحدث بدءاً بجولة حداد الأمير تشارلز حول المملكة المتحدة وصولاً لتعليقات العائلة الملكية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل التفاصيل المسربة المخاوف من أن تصل لندن إلى مرحلة الذروة إثر وصول ملايين المشيعين للعاصمة.





