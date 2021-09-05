الرئيس بارزاني يعزّي هادي العامري في وفاة ثلاثة من أبناء شقيقه

أربيل (كوردستان 24)- أجرى الرئيس مسعود بارزاني الأحد اتصالاً هاتفياً مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري لتقديم التعازي في وفاة أبناء شقيقه في حادث حريق ببغداد.

وقال مقر البارزاني في بيان إن الرئيس بارزاني أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن تعازيه لرئيس تحالف الفتح هادي العامري في وفاة ثلاثة من أبناء شقيقه في الحريق.

وأعرب الرئيس بارزاني عن تعاطفه وتضامنه مع العامري، سائلاً الباري عز وجل أن يتغمد أرواح الأبناء الثلاثة ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.