صحة وبیئة

كوردستان تحدد موعد حملة تحصين معلميها قبيل بدء العام الدراسي

تشمل الحملة معلمي المدارس وأستاذة الجامعات والمعاهد والكوادر التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان وزارة الصحة فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة صحة إقليم كوردستان الأحد إن حملة تحصين الكوادر التعليمية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستنطلق بعد يوم غد.

وتشمل الحملة معلمي المدارس وأستاذة الجامعات والمعاهد والكوادر التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن حملة التحصين أُطلقت بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

وأضافت أن جميع مراكز التطعيم في المحافظات كافة ستخصص لمنتسبي التربية والتعليم العالي لمدة أسبوع ابتداءً من السابع من الشهر الجاري ولغاية الـ15 من الشهر نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أن حملتها تهدف لتحصين جميع المعلمين قبل استئناف العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات بإقليم كوردستان.

ودعت وزارة الصحة جميع المعلمين لتسجيل أسمائهم على وجه السرعة في المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي اللقاحات عبر الإنترنت.

 

 

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