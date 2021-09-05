اقتصاد

العراق يبرم صفقة ضخمة مع "توتال" لتطوير مشاريع النفط والغاز والطاقة

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرعى الاتفاق - صورة: الحكومة العراقية
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرعى الاتفاق - صورة: الحكومة العراقية
کوردستان العراق توتال فرنسا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة العراقية الأحد توقيع أربعة عقود ضخمة مع شركة توتال الفرنسية لتطوير مشاريع النفط والغاز والطاقة في البلاد.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الأربعة 27 مليار دولار، فيما يصل العائد الإجمالي من الأرباح خلال مدة العقد إلى 95 مليار دولار، باحتساب سعر البرميل 50 دولاراً، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وقالت الحكومة العراقية في بيان إن المشروع الأول يتضمن تطوير حقل أرطاوي النفطي، البالغ إنتاجه المتاح 85 ألف برميل يومياً، إلى إنتاج ذروة يصل إلى 210 آلاف برميل يومياً، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين.

فيما يتضمن المشروع الثاني، إنشاء مجمع غاز أرطاوي بسعة 600 مليون قدم مربع قياسي (مقمق) لغرض استثمار الغاز المحروق من حقول النفط، ما يؤدي إلى تقليل استيراد الغاز من دول الجوار، وإنتاج كمية مكثفات تقدر بـ12000 برميل يومياً، وإنتاج كمية من الغاز المسال LPG تقدر بـ3000 طن يومياً للسوق المحلية، فضلاً عن إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

أما المشروع الثالث فيتضمن تجهیز ماء البحر المشترك، وذلك باستثناء جزء من شبكة الأنابيب بطاقة 5 ملايين برميل ماء يومياً، المحطة المعالجة وبطاقة تصميمية قدرها 7.5 مليون برميل ماء يومياً، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص العمل.

ويتضمن المشروع الرابع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية، لإنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل من 45% من كلفة إنتاج الطاقة من المحطات الطاقة الحالية، وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط.

وأضافت الحكومة العراقية أن الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية يهدف إلى "تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات العراق، من الاحتياطي النفط والغازي والثروة المائية، وتأمين درجة عالية من الاستقرار للطاقة الكهربائية، فضلاً عن رفع الطاقة الإنتاجية للنفط".

موضوعات ذات صلة
کوردستان

إقليم كوردستان يطيح بخلية داعشية ويحبط هجمات إرهابية في أربيل
  9 دقائق
کوردستان

العودات لمسرور بارزاني: نهضة كوردستان عمرانياً ينبغي أن تكون نموذجاً لباقي العراق
  19 دقائق
کوردستان

نيجيرفان بارزاني يشيد بمواقف العاهل الأردني إزاء كوردستان
  26 دقائق
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف