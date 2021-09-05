نيجيرفان بارزاني يشيد بمواقف العاهل الأردني إزاء كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد عبد المنعم العودات رئيس مجلس نواب المملكة الأردنية الهاشمية ووفداً مرافقاً له.

وتم في الاجتماع التباحث حول علاقات إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، التي وصفها الجانبان بالتاريخية، وسبل تطويرها.

وأكد الوفد الأردني استمرار مساندة الملك عبد الله الثاني والمملكة الأردنية الهاشمية لإقليم كوردستان، معبراً عن التقدير والامتنان لدور إقليم كوردستان في الحرب على الإرهاب وهزيمة داعش، وتحدث الوفد باهتمام عن دور ومكانة إقليم كوردستان في مجال حفظ التوازن والاستقرار على صعيد العراق والمنطقة.

من جانبه، جدد نيجيرفان بارزاني التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لمساندة الملك عبدالله الثاني والأردن المستمرة سواء في الفترات الصعبة في الماضي أو في الوقت الراهن، مشيراً إلى رغبة إقليم كوردستان في تعزيز جميع أوجه العلاقات مع المملكة الأردنية.

الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وإقليم كوردستان وتطوير مجالات التعاون والشراكة، الانتخابات العراقية القادمة، خطر الإرهاب والتصدي لداعش، وباء كوفيد-19 وتداعياته، فرص العمل والاستثمار في إقليم كوردستان، علاقات أربيل – بغداد والحوار من أجل حلها ومجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع.