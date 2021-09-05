سیاسة

العودات لمسرور بارزاني: نهضة كوردستان عمرانياً ينبغي أن تكون نموذجاً لباقي العراق

أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن امتنانه وتقديره للملك عبد الله الثاني والمملكة الأردنية الهاشمية على المواقف الودية الداعمة لشعب كوردستان
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مسرور بارزاني مع عبد المنعم العودات
مسرور بارزاني مع عبد المنعم العودات
کوردستان إقليم كوردستان الأردن

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 5 أيلول (سبتمبر) 2021، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية عبد المنعم العودات والوفد المرافق له.

وأشار رئيس مجلس النواب الأردني إلى أواصر الصداقة المتينة التي تجمع بين بلاده وإقليم كوردستان، كذلك أشاد بالنهضة العمرانية الكبيرة في الإقليم، والتي ينبغي أن تكون نموذجاً لباقي العراق.

وأعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن امتنانه وتقديره للملك عبد الله الثاني والمملكة الأردنية الهاشمية على المواقف الودية الداعمة لشعب كوردستان، ولا سيما في الحرب ضد إرهابيي داعش.

كما جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة، وخصوصاً في مجال التبادل التجاري وتطوير فرص الاستثمار.

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