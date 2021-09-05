الإمارات تطلق "الإقامة الخضراء" لجذب الكفاءات في العالم

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت الإمارات الأحد نظام إقامة جديد يسمح للأجانب بالعمل في البلاد بدون كفالة شركة موظفة، ما يخفف من المتطلبات للحصول على إقامة في محاولة لجذب الكفاءات وتعزيز النمو الاقتصادي.

وغالباً ما يُمنح الأجانب في الإمارات بشكل عام تأشيرات محددة مرتبطة بعملهم، ومن الصعب الحصول على إقامة طويلة.

لكن المسؤولين قالوا إن حاملي "التأشيرة الخضراء" الجديدة سيكون بإمكانهم العمل بدون كفالات الشركات، وبإمكانهم كفالة أولادهم حتى سن 25 عاماً.

وقال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ثاني الزيودي إن التأشيرة "تستهدف الأشخاص من ذوي المهارات العالية والمستثمرين ورجال الأعمال إضافة الى الطلاب المتفوقين وطلاب الدراسات العليا".

وتسعى دول الخليج الغنية بالموارد مثل الإمارات بشكل متزايد الى تنويع اقتصادها والتقليل من الاعتماد على النفط.

وكان لجائحة كورونا تأثير على السياحة والأعمال في الإمارات التي شهد اقتصادها بعض التراجع في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وعام 2019، أطلقت الإمارات "التأشيرة الذهبية" لمدة عشر سنوات لجذب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية، وكانت أول خطوة من نوعها في الخليج.

ويشكل الأجانب 90 بالمئة من السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد السعودية المجاورة.