انقلاب غينيا.. الرئيس بقبضة معارضيه والفوضى تعم كوناكري

أربيل (كوردستان 24)- أفادت القوات الخاصة الغينية الأحد بالقبض على الرئيس ألفا كوندي وحل مؤسسات الدولة، فيما عمت الفوضى كوناكري.

يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع أنها صدت هجوم القوات الخاصة على الرئاسة رغم بث فيديو يظهر الرئيس كوندي بين أيدي الانقلابيين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قائد القوات الخاصة اللفتانت كولونيل مامادي دومبويا "لقد قررنا بعد القبض على الرئيس الذي بات حالياً في أيدينا".

واُعلن تجميد العمل بالدستور وحل المؤسسات.

وقال دومبويا "قررنا أيضا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية".

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "المتمردين أثاروا الرعب" في كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أنّ "الحرس الرئاسي مسنوداً بقوات الدفاع والأمن، والقوات الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين".