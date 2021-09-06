سیاسة

ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يزور اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية ان ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية  جوزيب أوريل سيجري زيارة الى العراق اليوم الاثنين.

وقالت الخارجية في بيان ان وزير الخارجية فؤاد حسين سيعقد مؤتمرا صحفيا مع ممثل الاتحاد الأوروبي في مقر الوزارة.

ومن المقرر أن يزور أوريل اقليم كوردستان يوم غد الثلاثاء ليجتمع مع قادة الاقليم.

وتتزامن زيارة المسؤول الأوروبي مع اقتراب مواعد الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول / اكتوبر المقبل.

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