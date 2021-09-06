طالبان تعلن السيطرة الكاملة على كامل وادي بانشير والمقاومة تؤكد أن المعركة "ستستمر"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حركة طالبان اليوم الاثنين، السيطرة الكاملة على وادي بانشير، فيما أكدت الجبهة الوطنية للمقاومة أن المعركة ضد طالبان في وادي بنجشير "ستستمرّ".

ونشر المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد على موقع "تويتر" "تم الاستيلاء على آخر معقل للعدو، ولاية بانشير، بالكامل، وخضعت ولاية بانشير للسيطرة الكاملة للإمارة الإسلامية وللنظام السياسي لطالبان".

واضاف "مع هذا الانتصار، خرج بلدنا بشكل كامل من مستنقع الحرب"، مضيفا ان "بعض المتمردين هزموا في المعارك فيما فر آخرون، وأكدت طالبان لأهالي بانشير أنها لن تضطهدهم".

عقب ذلك أكدت الجبهة الوطنية للمقاومة من جانبها أن المعركة ضد طالبان في وادي بانشير "ستستمر". وقالت على تويتر إنها تسيطر على "مواقع استراتيجية" في الوادي، مضيفة أن "النضال ضد طالبان وشركائها سيستمر".

وولاية بانشير هي آخر جيب للقوات المناهضة لها في أفغانستان. وقد حذر رئيس الأركان الأمريكي الأحد من أن أفغانستان تواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية أوسع نطاقا من شأنها توفير أرض خصبة "للإرهاب".

وإثر إلحاقها هزيمة خاطفة بالجيش الأفغاني الشهر الماضي، والاحتفالات بمغادرة آخر الجنود الأمريكيين بعد 20 عاما من الحرب، سعت طالبان إلى سحق قوات المقاومة التي تدافع عن وادي بانشير.

ودعت المقاومة المناهضة لطالبان في بانشير، إلى وقف إطلاق النار، بعد أنباء عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح خلال عطلة نهاية الأسبوع.