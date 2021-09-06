سیاسة

حكومة كوردستان تطلق نظام الشكاوى في مؤسساتها

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قررت حكومة إقليم كردستان تخصيص صناديق لاستقبال شكاوى المواطني في المؤسسات الحكومية حتى تضمن وصول الشكاوى الى المسؤولين الحكوميين.

وقال رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة الاقليم عبد الحكيم خسرو، لكوردستان 24 "هناك العديد من أنواع الشكاوى، فمنها ما يكون أثناء الدوام وهناك الشكاوى القانونية، عدا ذلك يمكن للمواطنين رفع الشكاوى خاصة بانتقاد عمل وأداء الموظفين".

وأكد خسرو ان الغرض من وضع هذه الصناديق هو وصول شكاوى المواطنين الى المسؤولين مباشرة، سواء المسؤول المباشر أو الوزراء.

واشار خسرو الى ان بعض المؤسسات ستستقبل الشكاوى عبر الأنترنت، في حين ان بعضها الآخر سيكون لديها صناديق مخصصة لهذا الامر.

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