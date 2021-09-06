عقب الانقلاب على الرئيس كوندي.. فرض حظر تجول في جميع أنحاء غينيا "حتى إشعار آخر"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة في غينيا يوم الأحد واعتقلوا الرئيس ألفا كوندي فرض حظر تجول في كل أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر" واستبدال حكام المناطق بعسكريين.

وتضمن بيان ثان بثه التلفزيون الوطني أنه سيتم عقد اجتماع لوزراء حكومة كوندي ومسؤولين آخرين كبار عند الساعة 11,00 صباحا بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين في العاصمة كوناكري. مضيفة أن "أي رفض للحضور، سيُعتبر تمردا" على المجلس الذي شكله الانقلابيون لحكم البلاد.

ولفتت المجموعة إلى أن "حظر التجول يبدأ اعتبارا من الساعة 20,00 على كامل أنحاء التراب الوطني وحتى إشعار آخر"، لكنهم دعوا الموظفين للحضور إلى العمل الاثنين.

كما دعا الضباط "جميع الوحدات (العسكرية) في الداخل لالتزام الهدوء وتجنب التحركات نحو كوناكري" وأكدوا أنهم يريدون "طمأنة المجتمع الوطني والدولي بأن السلامة الجسدية والمعنوية للرئيس السابق ليست بخطر. لقد اتخذنا كل التدابير لضمان حصوله على رعاية صحية".