نيجيرفان بارزاني يستقبل وفداً من حزب الشعب الجمهوري التركي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين 6 أيلول 2021، وفداً من حزب الشعب الجمهوري التركي برئاسة أوغوز كائان ساليجي نائب رئيس الحزب.

وتحدث الوفد الضيف، خلال لقاء، عن هدف زيارته إلى إقليم كوردستان مشدداً على أن حل المشاكل والتعقيدات في المنطقة يأتي من خلال الحوار والتفاهم بين شعوبها ومكوناتها، ولهذا بدأ حزبهم تطبيق نهج بعيد المدى يقوم على هذا الأساس على أمل إنشاء علاقات طيبة مع إقليم كوردستان ومكوناته تقوم على مصالح شعوب المنطقة، والعمل معاً على حل المشاكل وإقرار الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أهمية دور ومكانة إقليم كوردستان في هذا المجال.

من جهته، أكد نيجيرفان بارزاني أهمية الحوار والتفاهم والرؤى المشتركة والعثور على سبل لحل مشاكل وتعقيدات المنطقة تقوم على أساس قبول الآخر ونبذ الإنكار، واصفاً هذه الزيارة بأنها تمثل سياسة جديدة لـCHP، وأثنى فخامته على المساعدات التركية الدائمة لشعب كوردستان في أوقات الأزمات.

وأشار نيجيرفان بارزاني في هذا السياق إلى فتح تركيا أبوابها في وجه شعب كوردستان ومساعدتها إياهم عند تعرضهم لحملات الأنفال سنة 1988. وبشأن دور ومكانة إقليم كوردستان، شدد فخامته على أن إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً عامل أمان واستقرار.

كما بحث الجانبان الأوضاع العامة والانتخابات العراقية القادمة، خطر داعش والتوقعات لمستقبل المنطقة، شكلت محاور أخرى للقاء.