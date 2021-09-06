مجتمع

بإحصائية "بالغة الخطورة".. عنف النساء ضد الرجال يتزايد في العراق

"هذه الأرقام ترتبط بمراكز المدن وهناك حالات تحدث في مناطق نائية"
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العراق العراق عنف النساء عنف الرجال مركز الرشيد

أربيل (كوردستان 24)- خلصت إحصائية أجراها مركز محلي للدراسات إلى زيادة غير مسبوقة بحالات تعرض الرجال للعنف على أيدي النساء.

وبحسب الإحصائية التي نشرها مركز الرشيد للدراسات فإن العراق شهد منذ مطلع العام الجاري نحو 35 حالة عنف ارتكبتها زوجات ضد أزواجهن فيما لقي ستة رجال حتفهم.

واشتملت حالات العنف على الحرق والنحر والطعن بسكين.

وجاء في الإحصائية أن "هذه الأرقام ترتبط بمراكز المدن وهناك حالات تحدث في مناطق نائية... وفي القرى والأرياف عادة ما تنتهي بالتراضي العشائري والأسري".

وتطرق المركز إلى التسجيل المصور الذي انتشر على المنصات الرقمية وأظهر "اعتداءً قادته نساء على منزل آمن"، وقال إنه "مؤشر خطير على التمادي على القانون".

وأضاف أن إهمال هذه الأشكال المتطورة من العنف "سيؤدي إلى ولادة جيل يؤمن بالعنف ولا يخضع القانون والأعراف والأخلاق العراقية الأصيلة".

وأشار إلى أن ما تم رصده من حالات عنف ضد الرجال "بالغ الخطورة".

 

 

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