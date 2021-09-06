المدفعية التركية تقصف "مواقع عُمالية" وتثير هلع السكان في محيط دهوك

أربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر محلية الاثنين إن المدفعية التركية قصفت قريتين يتمركز فيهما مسلحو حزب العمال الكوردستاني في محيط زاخو بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان.

واستهدف القصف على وجه التحديد قريتي (بانك سرو) و(بانك خوار) الواقعتين في ناحية باطوفا (باتيفا) حيث يتخذ مسلحو حزب العمال من المنطقة معقلاً لهم.

وقالت المصادر لكوردستان 24، إن القصف التركي ألحق أضراراً جسيمة بعدد من المنازل والمزارع وممتلكات السكان المحليين.

وأفاد مراسل كوردستان 24 في المنطقة الحدودية إسلام يوسف بأن القصف التركي وقع على بعد 50 متراً من منازل المواطنين مما أثار الخوف والهلع بين السكان المحليين.

وأدى القصف المدفعي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القريتين كما أدى إلى تضرر شوارعها.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت تركيا نفس المنطقة التي لقي فيها سائحان عربيان مصرعهما بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو حزب العمال الكوردستاني.