"كنز وطني".. عملاق السينما الفرنسية يودع الحياة

أربيل (كوردستان 24)- فقدت السينما الفرنسية الاثنين أحد أبرز أعلامها مع وفاة الممثل جان بول بلموندو عن 88 عاما، بعد مسيرة طويلة استمرت أكثر من نصف قرن أثرى خلالها المكتبة السينمائية بعشرات الأدوار المتنوعة في أفلام لا تزال محفورة في ذاكرة الملايين.

ولا تزال أعمال كثيرة قدمها محفورة في ذاكرة محبي السينما الفرنسية، بينها دوره كشاب وسيم في "أبو دو سوفل"، أو مشاهده في فيلم "لو غينيولو" التي ظهر فيها معلقا بطوافة كانت تحلق فوق أجواء مدينة البندقية الإيطالية.

وانطلق بلموندو صاحب الكاريزما العالية والابتسامة المشرقة، في مسيرته التمثيلية على خشبة المسرح، قبل أن تحمله عطاءاته على مر العقود إلى قمة شباك التذاكر الفرنسي، مع حصيلة تراكمية لأعماله بلغت 130 مليون مشاهد في صالات السينما.

وبعدما كان أحد أكثر النجوم شعبية من أبناء جيله، مع آلان دولون وبريجيت باردو، غاب جان بول بلموندو بصورة شبه كاملة عن الشاشات إثر تعرضه لجلطة دماغية أثناء تصويره أحد الأعمال سنة 2001.

وتطوي وفاة جان بول بلموندو صفحة أساسية في تاريخ السينما الفرنسية، لينضم إلى كوكبة من زملاء المهنة الذين جمعته بهم صداقة منذ أيام الدراسة في معهد الكونسرفاتوار، من أمثال جان روشفور وجان بيار مارييل وبرونو كريمير وكلود ريش.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تويتر جان بول بلموندو بأنه "كنز وطني"، قائلا إنه "سيبقى إلى الأبد (لو مانيفيك)".