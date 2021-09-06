رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي النائب خالد العبيدي

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 6 أيلول (سبتمبر) 2021، اتصالاً هاتفياً مع عضو مجلس النواب العراقي ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي لتقديم التعازي في وفاة شقيقته.

وأعرب رئيس الحكومة عن خالص تعازيه ومواساته وتعاطفه مع أسرة الفقيدة، سائلاً المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

هذا وعبّر خالد العبيدي عن امتنانه وتقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على اتصاله ومواساته وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.