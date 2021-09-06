سیاسة

بولندا تعلن حالة طوارئ "حدودية" لوقف تدفق المهاجرين

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العالم

أربيل (كوردستان 24)- منح البرلمان البولندي موافقته الضمنية على حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة على طول الحدود مع بيلاروس، في محاولة لوقف تدفق المهاجرين الذي تلقي وارسو بمسؤوليته على النظام في مينسك.

ودافع رئيس الوزراء ماتوش مورافيتسكي عن الإجراء قبل التصويت، وقال إن الهدف "ليس تقييد الحرية ولكن ضمانها".

وأضاف أن المعارضة التي تتهم الحكومة اليمينية باستخدام قضية المهاجرين لتحقيق مكاسب انتخابية، "تلعب دورا أشادت به مينسك وموسكو".

وفي الأشهر الأخيرة عبر آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط من بيلاروس الى لاتفيا وليتوانيا وبولندا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويشتبه التكتل في أن الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو يقف وراء هذا التدفق انتقاما للعقوبات الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظامه.

 

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