سیاسة

من طالبان إلى برلين: يسعدنا استقبال ميركل في أفغانستان

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ممثلو حركة طالبنا في الدوحة
ممثلو حركة طالبنا في الدوحة
العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعربت حركة طالبان الاثنين عن ترحيبها بالمساعدات الإنسانية والاستثمارات الألمانية في شتى المجالات.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد قوله "يمكن للحكومة الألمانية تشجيع قادة الأعمال على الحضور والاستثمار في بلادنا".

وأضاف أن طالبان ستمهد الطريق أمام الاستثمارات وستضمن أمن الشركات.

وتابع "نريد من ألمانيا دعمنا في المجال الإنساني ونريد مساعدة في القطاع الصحي وفي مجالي التعليم والبنية الأساسية".

وقال كذلك إن طالبان "سيسعدها للغاية" استقبال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي توشك على ترك منصبها، في زيارة لأفغانستان.

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